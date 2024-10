Como in campo questa sera alle 20.45 allo stadio Olimpico Grande Torino. I padroni di casa granata arrivano da tre sconfitte, tutte con il punteggio di 3-2, rimediate contro Lazio, Inter e Cagliari. L’ultima vittoria della formazione di mister Paolo Vanoli alla quinta giornata, curiosamente ancora con un finale di 3-2. Il tecnico del Torino può contare sul recupero dell’attaccante Antonio Sanabria, guarito dall’influenza, che affiancherà Che Adams.

Nel Como – reduce dall’1-1 interno con il Parma – si registra l’assenza del belga Ignace Van Der Brempt: in ballottaggio, per sostituirlo sulla fascia destra, Alessio Iovine o Edoardo Goldaniga. Per il resto la formazione di mister Cesc Fabregas non dovrebbe essere troppo differente da quella consolidata nelle ultime uscite, con tre mezzepunte (Nico Paz, Gabriel Strefezza e Alieu Fadera) alle spalle del bomber Patrick Cutrone. Da capire se e quando potrebbe entrare Andrea Belotti, attesissimo ex granata, sicuramente molto carico.

Gara affidata all’arbitro Giovanni Ayroldi di Molfetta.

Alla vigilia della nona giornata il Torino è nono in classifica con 11, due in più dei lariani. Dopo questa trasferta gli azzurri sono attesi dalla sfida interna con la Lazio (31 ottobre, ore 20.45, allo stadio Sinigaglia), poi affronteranno il viaggio ad Empoli (4 novembre, ore 18.30) e quello a Genova (7 novembre, ore 20.45). Il ritorno sul campo amico il 24 novembre alle 15 con la Fiorentina.