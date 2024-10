Forte della sua striscia positiva che dura da cinque turni, la Pallacanestro Cantù torna dopo due trasferte consecutive davanti al pubblico di Desio. Domani alle 18:00, i biancoblù scenderanno in campo contro Cento. I ferraresi proveranno a muovere una classifica che li vede fermi a due soli punti conquistati.

Per Cantù tornerà in campo il capitano Filippo Baldi Rossi, mentre sarà assente Tyrus McGee.

Alla guida di Cento, dopo cinque stagioni consecutive, non figura più da coach Matteo Mecacci, sostituito in estate da Emanuele Di Paolantonio.

“Come tutte le partite del campionato, anche questa nasconderà delle insidie perché, indipendentemente dagli obiettivi, ogni squadra ha i suoi motivi per provare a fare bene – ha detto alla vigilia il tecnico di Cantù, Nicola Brienza – Per Cento venire a Desio sarà un’occasione per provare a cambiare la rotta, dopo le ultime sconfitte che hanno avuto. Per noi invece, chiaramente, è una partita importante per cercare di portare avanti il nostro percorso e il lavoro che stiamo facendo ogni giorno. C’è grande rispetto chiaramente per Cento – ha aggiunto – ma c’è anche la consapevolezza che dobbiamo fare il nostro massimo possibile perché siamo in casa nostra, non bisogna abbassare la guardia e dobbiamo dare il meglio di noi di fronte ai nostri tifosi. A maggior ragione, perché delle sei partite fin qui ne abbiamo giocate quattro in trasferta e quindi c’è stato poco tempo per stare insieme al nostro pubblico e quindi vogliamo approfittarne per rafforzare il legame con loro”. Ha concluso l’allenatore.

Formazioni sul parquet di Desio alle ore 18.