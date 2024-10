Torna l’ora solare: lancette indietro di un’ora questa notte alle 3. Come ogni anno dal 1965, l’ultimo fine settimana di ottobre torna l’ora solare e viene abbandonata quella legale, in vigore dalla fine di marzo. Conviene spostare le lancette prima di andare a dormire, anche se la maggior parte dei dispositivi elettronici lo fa automaticamente. Si dorme un’ora in più e si godranno di 60 minuti di luce in più la mattina a partire da domani. Bisogna fare i conti, però, con un’ora di luce in meno la sera.