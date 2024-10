Ingente mobilitazione a Cernobbio in via Vittorio Veneto poco dopo le 11 di oggi a causa di un incendio in un edificio attualmente non abitato nel quale – da quanto è stato possibile ricostruire – è attualmente in corso un intervento di ristrutturazione.

A segnalare il fumo che usciva dall’edificio sarebbero stati alcuni cittadini che hanno fatto scattare l’allarme. In via Vittorio Veneto sono arrivate tre squadre dei vigili del fuoco, nove uomini in tutto, che per spegnere il rogo e mettere in sicurezza l’area hanno impiegato quasi due ore.

Ancora da chiarire la causa dell’incendio, a bruciare sarebbero stato prevalentemente documenti e mobili, presenti all’interno. Per precauzione sono arrivati anche i soccorritori e la polizia locale assieme al sindaco, Matteo Monti che conferma la pratica edilizia in comune. E’ arrivata anche la proprietà per verificare la situazione. Fortunatamente non risultano feriti né intossicati.

Il sindaco ha firmato un’ordinanza di inagibilità dell’immobile.