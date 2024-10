Hanno tra i 14 e i 16 anni vivono tra il Comasco e la provincia di Monza e Brianza e sono state denunciate dalla polizia per furto aggravato in concorso. Ieri pomeriggio – ore 14.30 circa – una volante della questura è stata inviata in città nel supermercato di via Carloni, zona Ippocastano, dopo la chiamata dell’addetto alla vigilanza che, tramite il 112, aveva segnalato il furto di merce da parto di quattro giovanissime, che nel frattempo erano state fermate in attesa dell’arrivo della polizia. All’arrivo gli agenti hanno ricostruito i fatti e raccolto le testimonianze della guardia di sicurezza che le aveva notate mentre si aggiravano in modo sospetto nel reparto cosmetici. Inoltre il sistema di videosorveglianza le aveva riprese mentre, in modo molto organizzato, prelevavano prodotti nascondendoli tra gli abiti per poi riporli in una borsa capiente. Una volta alla casse avrebbero pagato merce di poco valore sottraendo il resto. Quindi sono state fermate e scoperte. Il valore dei prodotti sottratti – subito riconsegnati -ammonta a 400 euro. La proprietà ha sporto querela in questura. Le ragazze sono state identificate e, sentito il tribunale dei minorenni di Milano, denunciate per furto aggravato in concorso. Negli uffici di viale Roosevelt sono stati convocati anche i genitori ai quali sono state riaffidate le figlie.