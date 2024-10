Grande partecipazione per la presentazione di Miti e leggende del Lago di Como, il libro a fumetti nato dalla collaborazione tra il giornalista e scrittore Dario Campione, che si è occupato di testi e sceneggiatura, e i due maestri del fumetto Claudio Villa e Alessandro Piccinelli. Un volume originale nato in modo quasi inaspettato. L’originale pubblicazione a fumetti racconta sei storie del Lario, tra realtà e fantasia, attraverso un percorso di 60 tavole in bianco e nero.

A fare gli onori di casa Dolores Longhi, “L’idea di un libro a fumetti legato ai racconti del lago è nata quasi per caso -raccontano Campione, Villa e Piccinelli nell’auditorium di Espansione Tv, pieno in ogni ordine di posto- e proprio l’amministratore delegato di Espansione Tv, Mario Rapisarda, ha colto l’intuizione dalla quale poi, un anno dopo, è nato questo libro”.

Volto storico di Espansione Tv, con il Dariosauro, Dario Campione conferma il suo legame con l’emittente comasca, titolare dell’iniziativa editoriale. Il grande interesse che ha suscitato l’uscita del libro -autori letteralmente braccati per l’infinito firma-copie-, fa già auspicare ad un secondo volume dove continuare a raccontare di streghe e castelli che hanno animato il lago.