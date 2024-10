Non si ferma la marcia della Pallacanestro Cantù. Dopo aver perso all’esordio a Orzinuovi nella serie A2 2024-2025, la formazione brianzola ha sempre vinto. E ora i successi consecutivi sono sei.

Al PalaDesio vittima di turno Cento, in un match che ha visto la squadra di coach Nicola Brienza sempre avanti, pur senza la sua stella, l’americano Tyrus McGee, fermo ai box per un infortunio che lo terrà lontano dai campi per almeno un mese. La progressione delle quattro frazioni di gara testimonia la buona prestazione di Cantù: 24-16 dopo i primo 10′ e poi 53-27, 66-49 fino all’85-62 finale. Per i padroni di casa i migliori marcatori sono stati Riccardo Moraschini e Gran Basile (14 punti), Filippo Baldi Rossi (13), Christian Burns e Luca Possamai (12).

Nel prossimo turno l’Acqua S.Bernardo – che si conferma al primo posto nella classifica di A2 -è impegnata in trasferta a Cividale. Appuntamento per il 1° novembre alle 20.30 nella cittadina friulana. Il ritorno al PalaDesio il 6 novembre alle 20.30 per il match contro Avellino