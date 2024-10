Sono Serafino Barlesi e Tomaso Polli i vincitori della 75esima edizione della Centomiglia del Lario. La gara di motonautica è andata in scena nel pomeriggio di oggi sul tradizionale circuito disegnato nel primo bacino del lago. Un nuovo importante successo per Barlesi e Polli, che in questo 2024 hanno già conquistato il titolo mondiale Offshore della classe 3D. Davanti a un folto pubblico – presenza favorita anche dalla tregua data dal maltempo – Barlesi ha ottenuto un exploit che entra nella storia della corsa. Il pilota romano è salito a quota 11 successi alla Centomiglia e ha raggiunto Tullio Abbate in testa alla classifica dei vincitori della “classica” comasca della motonautica.