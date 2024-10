Tragedia a Montemezzo, poco prima di mezzogiorno, un uomo di 67 anni è precitato in un canyon dal ponte che sovrasta la valle, attraversato dalla strada provinciale 1. Tempestivo l’arrivo sul posto delle forze dell’ordine e del soccorso.

In posto tre squadre dei vigili del fuoco provenienti dal distaccamento di Dongo e specialisti SAF dalla sede centrale di Como, con veicolo attrezzato 4X4.

La località impervia ha richiesto l’intervenuto del 118 con elicottero da Sondrio e volontari del soccorso alpino.

Individuato il corpo del 67enne, l’uomo è stato recuperato con manovre speleofluviali con barella toboga e manovra di calata e recupero mediante l’utilizzo del mezzo tridimensionale dei vigili del fuoco di Dongo.

Gli accertamenti del caso sono stati affidati ai carabinieri di Menaggio.

L’intervento è stato concluso verso le ore 15:00, per le operazioni del caso si è resa necessaria la chiusura della strada fino al termine del soccorso.