Furto e tentata rapina, un 28enne marocchino è stato denunciato dalla polizia. Da quanto è stato possibile ricostruire, assieme ad un complice al momento non rintracciato, l’uomo (già noto alla giustizia e senza fissa dimora) sarebbe stato sorpreso a rubare generi alimentari in un supermercato di viale Innocenzo XI a Como e avrebbe contribuito – per darsi alla fuga – all’aggressione della guardia di sicurezza in servizio che li aveva fermati.

All’arrivo gli agenti della polizia hanno raccolto le prime informazioni e ricostruito i fatti. La guardia ha raccontato di aver notato due persone, di origini straniere, rubare merce dagli scaffali nascondendola sotto gli abiti e di averli poi fermati oltre le casse. I due però lo avrebbero ignorato e mentre uno veniva trattenuto dalla guardia, l’altro la aggrediva sferrandogli una bottigliata sulla schiena. In questo modo sono riusciti a guadagnare la fuga dopo aver abbandonato la merce. Dopo l’aggressione il vigilante si è accorto che gli era sparito il cellulare.



Grazie alle descrizioni raccolte, i due sono stati rintracciati poco dopo in zona viale Varese nei pressi della Basilica del Crocifisso dove – peraltro – avevano avuto un diverbio con altre persone. I poliziotti della squadra Volante sono riusciti a rintracciare per ò soltanto il 28enne marocchino mentre il complice era riuscito a scappare. L’uomo, aveva con sé il cellulare della guardia del supermercato, poi restituito. E’ stato quindi accompagnato in questura per l’identificazione dove sono emersi i precedenti. E’ stato indagato per furto e tentata rapina in concorso e denunciato per la violazione dei provvedimenti sull’immigrazione poiché destinatario di espulsione per non aver rispettato un ordine del questore di Milano che gli era stato notificato il giorno precedente.