Grave incidente poco prima di mezzogiorno a Montano Lucino in via Enzo Ratti. Il bilancio parla di due pedoni investiti nel parcheggio del centro commerciale. Una donna di 70 anni è stata trasportata in codice rosso, massima gravità, all’ospedale di Varese, mentre un uomo di 76 è stato trasferito in condizioni meno critiche al vicino presidio di San Della Battaglia. Da quanto si apprende i due sarebbero marito e moglie. Per i soccorsi sono intervenuti i medici del 118, i carabinieri e i vigili del fuoco.