Lunedì mattina di disagi per pendolari e viaggiatori della linea ferroviaria che collega Chiasso – Como – Milano – Rho. Ritardi, cancellazioni e variazioni di percorso si sono verificati fin dalle prime ore della mattinata.

“La circolazione della direttrice è rallentata a causa di un guasto a un passaggio a livello nella stazione di Seregno”, si legge sul sito di Trenord. Il guasto ha richiesto l’intervento di ripristino da parte dei gestori della rete. La conseguenza: ritardi, treni cancellati e ancora modifiche al percorso.

Inoltre questa mattina il treno 25229 (in partenza da Rho 08:43 e diretto a Como San Giovanni 10:11) è partito in ritardo dalla stazione di Milano Porta Garibaldi, anziché come detto da Rho , per l’attesa del convoglio in arrivo da Como San Giovanni.

Ennesima mattinata di passione per i pendolari e viaggiatori costretti ad utilizzare il treno per spostarsi e raggiungere i luoghi di lavoro e scuola. Ritardi e cancellazioni ormai quotidiani hanno portato il governatore lombardo Attilio Fontana e l’assessore ai Trasporti Franco Lucente a convocare nei giorni scorsi a Palazzo Lombardia i vertici di FerrovieNord, Trenord e Rete Ferroviaria Italiana. Le responsabilità di continui guasti e problemi tecnici sarebbero, secondo il governatore, del gestore della rete, Rfi. La riunione si è conclusa con la formale richiesta avanzata da Regione Lombardia ai rappresentanti di FerrovieNord, RFI e Trenord di calendarizzare un nuovo incontro in tempi brevi per analizzare le soluzioni proposte e migliorare i servizi offerti ai cittadini.