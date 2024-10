Per il mese di novembre la First Cisl dei Laghi rinnova il suo impegno formativo nelle scuole delle province di Como e Varese sui temi dell’educazione finanziaria. Il mese, storicamente dedicato a questo percorso, sarà ufficialmente lanciato il 31 ottobre, in occasione della Giornata mondiale del risparmio, quest’anno intitolata “Oggi per il tuo domani”.

Alberto Cerea, coordinatore del progetto, ribadisce l’impegno al fianco dei più giovani per sensibilizzare un tema di primaria importanza e grande utilità. Per Cerea, il titolo scelto per il 2024 “si sposa perfettamente con il nostro impegno, visto che il target a cui ci rivolgiamo sono proprio le nuove generazioni, nella speranza che quanto appreso dai banchi di scuola possa essere messo a frutto per il loro domani”.

Per questi percorsi formativi, ai volontari esodati e ai pensionati bancari della First Cisl dei Laghi si apriranno le porte dell’Istituto Paolo Carcano Setificio di Como, del Centro Studi Angelo Dell’Acqua di Varese, del CFP di Varese, dell’Istituto Comprensivo di Pusiano, dell’Istituto Comprensivo Golasecca e dell’Istituto Bassetti di Sesto Calende.

A commentare con entusiasmo l’iniziativa è anche Alberto Broggi, segretario generale della First Cisl dei Laghi. “Siamo molto soddisfatti per le adesioni ricevute da parte degli istituti”, ha sottolineato. E ancora: “Il calendario degli interventi, già completo fino a fine aprile 2025, conferma l’entusiasmo e l’impegno delle scuole coinvolte, consapevoli di quanto questi percorsi contribuiscano alla creazione di una società più responsabile e preparata”.