Un tributo alla propria storia e a quella del ciclismo locale. E’ questo il senso della mostra “Fra i pedali nella storia”, organizzata all’oratorio di Fabbrica Durini dal Gruppo Sportivo Alzate Brianza. Un evento organizzato in occasione del 60esimo anniversario di attività della società. “Fra i pedali nella storia” sarà aperta nei giorni 1, 2 e 3 novembre.

Il programma prevede venerdì 1° novembre una messa alle 9.45, seguita, alle 10.45, dall’inaugurazione della mostra. Poi l’apertura sarà venerdì dalle 10.45 alle 12 e dalle 15 alle 19, sabato dalle 15 alle 19, domenica dalle 10.45 alle 12 e dalle 15 alle 19.

I contenuti riguarderanno il Gruppo Sportivo Alzate, ma non soltanto. Ci saranno testimonianze dell’antico club di Fabbrica Durini, la Dorifora. e poi molte immagini, trofei, cimeli, maglie, biciclette, documenti e dediche ai ciclisti che hanno portato i colori della società, a partire da Fabio Casartelli, campione olimpico di Barcellona 1992. E in prestito dal Museo del Ghisallo sarà esposta la bicicletta con cui il compianto corridore albesino vinse ai Giochi sul traguardo di Sant Sadurní d’Anoia. Dal Ghisallo e da altri musei sono stati inolte prestati per la circostanza altri reperti.

Una iniziativa che vuole essere, come si diceva, anche un tributo al ciclismo locale. Altre società del territorio, infatti, hanno portato le loro maglie storiche che pure saranno esposte ad Alzate Brianza.