Stadio Sinigaglia di Como, piove dalla tettoia della tribuna. Una serie di infiltrazioni di acqua sono state riscontrate nella copertura dell’impianto sportivo protezione di coloro che siedono in tribuna: vip, tifosi lariani e giornalisti.

Per questo motivo il Comune di Como ha dato il via libera a interventi per riparare la tettoia. Nei documenti di Palazzo Cernezzi si legge che “per far fronte alla situazione è necessario sigillare le giunture superiori dei pannelli della copertura per tutta la lunghezza della pensilina, circa 80 metri”. Sempre nelle carte comunali viene descritto in maniera tecnica il materiale che sarà utilizzato per scongiurare in maniera definiva le infiltrazioni di acqua. Si tratta infatti di un materiale ad alta prestazione e resistente alla pioggia.

I lavori sono stati affidati ad una ditta di Alserio per un importo complessivo di 5.856 euro.

Infine sul futuro dello stadio cittadino prosegue il dialogo tra il Comune e la società Como 1907 sul nuovo progetto che dovrebbe essere in fase di conclusione e dunque a breve potrebbe essere presentato al sindaco. Secondo le intenzioni dell’amministrazione la nuova struttura sarà fruibile 365 giorni all’anno al servizio di tutta la comunità. Uno stadio che possa quindi ospitare non solo partite ma eventi, concerti e manifestazioni.