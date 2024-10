Non si ferma all’alt a un posto di blocco della polizia locale di Tremezzina, fugge a gran velocità e si schianta contro un palo. Il conducente, un 20enne cittadino italiano nato in Tunisia, guidava senza mai aver conseguito la patente e non doveva neppure essere fuori casa perché era agli arresti domiciliari. E’ stato arrestato dai carabinieri di Tremezzina, in collaborazione con gli agenti della polizia locale.

Il giovane, domiciliato a Como, è accusato di resistenza a pubblico ufficiale ed evasione ma anche di spaccio di sostanze stupefacenti. Sull’auto, una Fiat Punto intestata alla madre del ragazzo, le forze dell’ordine hanno scoperto 45 grammi di hashish. La droga e anche la vettura sono state sequestrate.

Il 20enne sarà processato domani con rito direttissimo in tribunale a Como