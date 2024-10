Incursione dei ladri nella notte al canile della Valbasca a Como. Un’amara scoperta questa mattina da parte di un’operatrice della struttura, che arrivando intorno alle 6, ha trovato il vetro della porta d’ingresso della cucina in frantumi, i cassetti dell’ufficio aperti. Qui si è accorta che mancavano un pc e i contanti raccolti durante il mese. Oltre 2mila euro frutto della vendita dei calendari Enpa, delle donazioni legate alle adozioni dei cani e di altre iniziative come la castagnata d’autunno. Fondi che sarebbero serviti per le necessità quotidiane del canile.

Oggi la denuncia ai carabinieri da parte del presidente dell’Enpa di Como Marco Marelli. Al vaglio le immagini delle telecamere di videosorveglianza posizionate in diversi punti della struttura.

Resta il rammarico dei volontari di fronte a un gesto del genere.