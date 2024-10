Snellire e decongestionare la rete, soprattutto nel nodo di Milano, per migliorare il servizio ferroviario in tutta la regione. E ancora: interventi concreti per limitare i disservizi oramai quotidiani e maggiore sinergia tra le società ferroviarie, anche sul tema della comunicazione all’utenza. Sono le proposte emerse al tavolo operativo convocato a Palazzo Lombardia con i vertici di Rfi, Trenord e Ferrovienord. E’ il secondo incontro sul tema, sollecitato dalla regione dopo i numerosi disservizi degli ultimi mesi.

Un immediato cambio di passo per migliorare la qualità del servizio ferroviario, è l’obiettivo fissato da Regione. Tra le richieste anche quella di garantire una comunicazione più tempestiva e univoca ai viaggiatori, attraverso un maggior coordinamento in particolare tra Rfi e Trenord, e di limitare le interferenze dei treni merci.

“Noi siamo dalla parte dei pendolari – ha affermato il governatore lombardo Attilio Fontana – e al centro ci deve essere il rispetto degli utenti che devono essere avvisati preventivamente e comunque tempestivamente degli eventuali disservizi. In questi anni abbiamo profuso sforzi ingenti per l’acquisto di nuovi treni, come nessun’altra Regione ha fatto. La situazione però ha raggiunto un livello insostenibile soprattutto in alcune zone. Le proposte presentate al tavolo odierno dovranno concretizzarsi tra dicembre e il successivo mese di giugno”.

Per l’assessore ai Trasporti Franco Lucente “i viaggiatori hanno bisogno di certezze con informazioni precise e tempestive. Per questo è necessario dar vita ad una task force della comunicazione, per fare in modo che le comunicazioni nelle stazioni e sui treni siano fornite in tempo reale e nella maniera più completa possibile. L’impegno di Regione, in tal senso, è totale: un impegno che deve essere condiviso da Trenord e Rfi, anche in vista dei numerosi cantieri previsti anche nel 2025 per interventi infrastrutturali, con conseguenti interruzioni di linea particolarmente impattanti”.

E intanto anche nella giornata di oggi non sono mancati i consueti disagi sulle linee comasche. In particolare sulla tratta Chiasso – Como – Milano – Rho con i convogli in ritardo a causa di un guasto ad uno scambio nella stazione di Monza.