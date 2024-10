Il 1° novembre è la solennità in cui la Chiesa celebra la gloria e l’onore di Tutti i Santi. Il giorno successivo, 2 novembre, è il giorno in cui vengono ricordati i defunti.

Il vescovo, cardinale Oscar Cantoni, presiederà, in Cattedrale, a Como il Pontificale di Tutti i Santi il giorno 1° novembre, alle ore 17. La messa sarà preceduta, alle ore 16, dalla celebrazione dei Vespri solenni.

Il giorno seguente, 2 novembre, commemorazione dei defunti, il cardinale Cantoni celebrerà la messa in Duomo, alle ore 10, in suffragio di vescovi e canonici defunti. Alle ore 15 presiederà la Messa per tutti i defunti al cimitero di Camnago Volta.