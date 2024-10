Si apre oggi la Mostra Artigianato in programma a Lariofiere di Erba dal 30 ottobre al 3 novembre ad ingresso gratuito.

L’esposizione è arrivata all’edizione 50+1, come viene definita per indicare un nuovo ciclo della manifestazione che mette in mostra il saper fare delle imprese. Cinque giornate di apertura, oltre 170 aziende nei 12mila metri quadrati espositivi occupati. Attesi 35mila visitatori.

Nelle prime quattro giornate apertura fino alle ore 21.

Casa, moda, benessere, enograstronomia sono i principali settori di esposizione Arredamento, tessuti, artigianato artistico. E poi ancora dimostrazioni dal vivo, laboratori per i bambini e anche una mostra dal titolo “ArtigianArte”.