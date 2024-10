Nuovo centro sportivo di via Longoni, la casa del Rugby Como, via libera dal consiglio comunale e dalla giunta comasca all’affidamento per il servizio di gestione per non perdere i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Obiettivo: riqualificare l’impianto sportivo che conta una superficie di 33mila 300 metri quadrati. Un’accelerazione per poter utilizzare i 766mila euro di fondi Pnrr per la riqualificazione del centro sportivo.

Il piano di intervento è un partenariato pubblico- privato. Nei documenti di Palazzo Cernezzi si legge inoltre “ravvisata l’urgenza di provvedere alla approvazione da parte del Consiglio Comunale della Relazione allegata, al fine di dare corso ai successivi adempimenti volti alla formale individuazione del soggetto concessionario e all’avvio delle opere, nonché ai fini del rispetto delle inderogabili scadenze del PNRR, tra cui la prima al 31 ottobre”. Inoltre viene evidenziato come “in assenza di interventi di riqualificazione e manutenzione il centro sportivo è destinato a chiudere”.

“Siamo riusciti a intercettare i fondi del Pnrr dopo tre gare andate deserte per l’affidamento del campo”, ha spiegato il sindaco della città Alessandro Rapinese. Essere riusciti a salvare questi 700mila euro e arrivare a definizione dell’impianto e salvare un finanziamento arrivato alla terza asta deserta, questo è momento importante per la città”, ha detto ancora il sindaco. L’impegno dunque di consiglio comunale e giunta è quello di procedere per consegnare l’area e avviare i lavori.