E’ stato ritrovato vivo un uomo di 80 anni disperso nella zona di Cernobbio. Era uscito nel pomeriggio di ieri per una passeggiata ma non era più rientrato. La centrale, dopo la segnalazione, aveva attivato i soccorritori del Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico, XIX Delegazione Lariana, intervenuti con due squadre. Sul posto anche carabinieri e vigili del fuoco. Grazie alle coordinate, è stato possibile individuare l’anziano in una località non troppo distante dall’abitato ma molto impervia, con mulattiere e vecchi sentieri nel bosco. L’uomo è stato raggiunto e, dopo le prime cure, è stato immobilizzato e messo in sicurezza; poi è stato trasportato in un’area dove è sbarcata l’équipe dell’elisoccorso di Sondrio. E’ stato recuperato con il verricello e portato in ospedale per gli accertamenti del caso.