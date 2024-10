Incidente tra auto e moto in serata attorno alle 18 in via Varesina a Como, all’altezza di via Collina. I soccorsi sono stati attivati in codice rosso, massima gravità per un uomo di 30 anni, da quanto di apprende di tratta di un agente della polizia locale che si trovava con un collega. Violento l’impatto con l’auto. Dopo le prime cure dei soccorritori è stato portato in codice giallo – quindi media criticità – all’ospedale. Inevitabili le ripercussioni sul traffico della zona in orario di punta.