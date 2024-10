Un milione seicentocinquantamila euro ad aziende di trasporto e Comuni per l’acquisto di nuovi autobus, paline e pensiline e per la realizzazione o la sistemazione di fermate per migliorare il servizio di trasporto pubblico locale. Il finanziamento è stato deliberato dall’Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del bacino di Como, Lecco e Varese.

I contributi saranno destinati all’acquisto di nuovi automezzi con specifiche caratteristiche e ad interventi infrastrutturali per la realizzazione di depositi per autobus e per l’adeguamento o la realizzazione di fermate adibite al servizio di TPL.

Sono 40 le richieste di contributo arrivate alla data di scadenza del bando dello scorso 30 settembre, 31 da amministrazioni comunali (15 della provincia di Como), 9 quelle arrivate da aziende di trasporto incaricate del servizio pubblico. Il totale della spesa stimata complessiva di Comuni e aziende per gli interventi ammonta a oltre 4 milioni e mezzo.

“Si tratta del terzo intervento dell’Agenzia, dopo quelli del 2022 e del 2023 – ha dichiarato il presidente dell’Agenzia, Giovanni Galli -. E’ per noi fondamentale sostenere gli interventi che mirano a migliorare l’immagine e la qualità del servizio offerto ai cittadini, anche per recuperare quella quota di utenza del trasporto pubblico che abbiamo perso con il covid e che ancora non abbiamo recuperato del tutto. Visto il positivo riscontro dell’iniziativa, stiamo già studiando un nuovo bando per la fine del 2024, per mettere a disposizione di aziende ed enti ulteriori contributi”.