Intervento dei vigili del fuoco in centro a Como nel tardo pomeriggio. L’operazione dei pompieri in via Milano oggi alle 18 per un principio d’incendio in un appartamento. I vigili – presenti con due squadre del comandi cittadino – hanno soccorso un uomo di 45 anni portato via da un locale invaso dal fumo, affidandolo alle cure dei sanitari del 118. Sul posto anche i carabinieri.