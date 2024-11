Dopo la gara da dimenticare contro la Lazio, il Como di Cesc Fabregas, è già concentrato sul prossimo appuntamento. Lunedì alle 18.30 i lariani scendono in campo a Empoli, partita affidata all’arbitro internazionale Marco Di Bello di Brindisi. Quest’anno il fischietto di Brindisi ha già diretto Cagliari-Como, terminata 1-1. Nella scorsa stagione Di Bello ha invece fischiato in Cittadella-Como (0-3) e Catanzaro-Como (1-2) con rete dei calabresi al 95′ annullata con il supporto del Var.

Nel Como non ci sarà l’austriaco Braunoder, squalificato per un turno dopo l’espulsione rimediata contro la Lazio. Problemi a centrocampo per mister Cesc Fabregas. Sono da valutare le condizioni di Sergi Roberto, Daniele Baselli e Maximo Perrone, che hanno saltato la sfida con la Lazio e Yannik Engelhardt, che da tempo soffre per una botta presa nel confronto di Bergamo con l’Atalanta.

Dopo quella di Empoli, ulteriore trasferta per gli azzurri, impegnati a Marassi il 7 novembre con il Genoa (ore 20.45). Il ritorno al Sinigaglia domenica 24 novembre alle 15 con la Fiorentina.