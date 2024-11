Spaccio di droga, arrestato in Ticino un 42enne albanese. L’uomo è stato fermato nell’ambito di un’inchiesta della polizia cantonale, svolta in collaborazione con agenti della polizia città di Lugano. L’uomo è sospettato di essere coinvolto in un’importante attività di spaccio di droga a clienti locali ed è stato fermato in territorio di Massagno.

La sua perquisizione personale ha permesso di rinvenire circa 200 grammi di eroina. Le ipotesi di reato nei suoi confronti sono di infrazione aggravata alla Legge federale sugli stupefacenti e di infrazione alla Legge federale sugli stranieri.

La misura restrittiva della libertà è già stata confermata dal giudice dei provvedimenti coercitivi. L’inchiesta è coordinata dal Procuratore pubblico Alvaro Camponovo.