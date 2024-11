Rapina, ieri sera alle 18.30 a Novazzano, in Ticino, al confine con l’Italia, in un distributore di benzina. Due uomini sono entrati in una stazione di servizio e hanno minacciato con una pistola una dipendente, facendosi quindi consegnare il denaro della cassa. Successivamente i malviventi sono fuggiti in direzione dell’Italia a bordo di un’auto grigia su cui vi era una terza persona ad attenderli. Le ricerche, finora senza esito, sono scattate immediatamente. Entrambi i rapinatori erano vestiti di nero con un cappuccio. Indossavano inoltre dei gilet arancioni.

Alle ricerche hanno preso parte agenti della Polizia cantonale e, in supporto, delle polizie comunali di Chiasso e di Mendrisio, come pure dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini e della Polizia dei trasporti.