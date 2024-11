Auto fuori strada nella notte a Oltrona di San Mamette. Per cause ancora da chiarire, un 40enne alla guida di una Tesla avrebbe perso il controllo della vettura, uscendo di strada. Ferite fortunatamente lievi per il conducente, soccorso dall’ambulanza del Sos di Appiano Gentile.

Sono intervenuti i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell’auto, che aveva le ruote posteriori strappate. A Oltrona sono intervenuti per gli accertamenti anche i carabinieri