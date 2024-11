Rapina a Erba, in via Milano. Un giovane sarebbe stato minacciato con un coltello da un malvivente che si è fatto consegnare il giubbotto e il denaro che la vittima aveva nel portafoglio, circa 70 euro. Il bandito si è poi dileguato. Il giovane derubato ha subito segnalato l’accaduto ai carabinieri, che hanno avviato le indagini per identificare il rapinatore, al momento ancora ignoto