Inseguimento nella notte tra Montorfano, Lipomo, Capiago e Senna Comasco. Al numero unico di emergenza 112 è stata segnalata la presenza di un’auto sospetta, utilizzata probabilmente per commettere furti nelle abitazioni. I carabinieri hanno intercettato la vettura, una potente Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio di una società di noleggio. E’ nato un lungo inseguimento per le strade della zona. I sospetti ladri sono poi riusciti a dileguarsi e far perdere le proprie tracce.