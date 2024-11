Cantù ha celebrato oggi la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, ufficialmente in calendario il 4 novembre, in ricordo della fine della Prima Guerra Mondiale. Numerosi i partecipanti alla cerimonia, partita da piazzale XXVI Aprile.

La celebrazione si è aperta con l’alzabandiera, seguita dalla deposizione di una corona di alloro al Monumento dell’Artigliere al cippo dei caduti dei carabinieri e, nel Cinitero Maggiore, alla tomba dei partigiani.

Dopo un intervento commemorativo degli alunni dell’istituto comprensivo Cantù3, è stata deposta una corona al sacrario dei caduti. Quindi la benedizione e preghiera in memoria dei caduti e dispersi di tutte le guerre e la preghiera dell’infermiera volontaria della Croce Rossa. La cerimonia è stata accompagnata dal Corpo musicale Giuseppe Verdi.

Il sindaco di Cantù Alice Galbiati ha sottolineato l’importanza della Giornata. “Oggi rendiamo omaggio alla memoria di coloro che hanno dato la vita per difendere i valori di libertà, indipendenza e unità nazionale – il messaggio pubblicato anche sui social del Comune – Ricordiamo le famiglie che, in troppi casi, attesero invano il ritorno di chi avevano salutato con orgoglio e speranza. Onoriamo tutti gli italiani che, con il loro impegno e sacrificio, dimostrarono un profondo amore per la Patria e, per la prima volta, si sentirono parte di un’unica nazione, uniti sotto un’unica bandiera. Celebriamo le nostre Forze Armate, da sempre al servizio della Nazione e oggi attivamente impegnate in missioni di pace all’estero, a testimonianza del nostro impegno per la sicurezza e la solidarietà, in Italia e nel mondo. Donne e uomini la cui professionalità, abnegazione, senso di umanità e solidarietà rappresentano uno straordinario esempio per tutti noi”.