Un 21enne è morto e un altro è rimasto gravemente ferito in un drammatico incidente avvenuto poco dopo la mezzanotte a Brienno, in via Regina Nuova. La vettura sulla quale viaggiavano i due giovani, una Honda Civic, per cause ancora da chiarire è uscita di strada e si sarebbe poi ribaltata. Nulla da fare purtroppo per uno degli occupanti, già senza vita all’arrivo dei soccorsi. L’altro è stato trasportato in condizioni critiche a Varese.

Lo schianto è avvenuto all’uscita della galleria di Brienno, in prossimità del torrente Bascir. Il conducente avrebbe perso il controllo della vettura, che è finita fuori strada. Per i soccorsi sono intervenute l’automedica e due ambulanze ed è stato inviato anche l’elicottero del 118. A Brienno hanno lavorato i vigili del fuoco per mettere in sicurezza la vettura e i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi.

Un 21enne è morto sul colpo. L’altro è stato trasportato in elicottero all’ospedale di Circolo di Varese in condizioni critiche. Entrambi i ragazzi sono residenti a Como.