Ictus e prevenzione il tema del penultimo incontro di “Como in Salute”, la rassegna dedicata alla divulgazione medica e culturale per la popolazione, organizzata dall’Ordine dei medici in collaborazione con il Comune di Como, Musei Civici e Associazione culturale Parolario. L’appuntamento è mercoledì 6 novembre in Pinacoteca a Como alle 17. Tra i relatori dell’incontro i medici Giampiero Grampa, Silvio Bellocchi e Laura Fusi.

L’intento è di offrire ai cittadini la possibilità di confronto con professionisti qualificati e affidabili su argomenti legati alla salute.

Gianluigi Spata, Presidente dell’Ordine dei medici di Como, sottolinea l’importanza di questa iniziativa: “Dopo il grande interesse suscitato nella passata edizione, abbiamo voluto riproporre anche quest’anno una nuova serie di incontri sui temi inerenti la salute – sottolinea – Facendo tesoro dei suggerimenti di chi ha partecipato alle serate dello scorso anno, proponiamo argomenti di grande attualità dove gli specialisti avranno l’opportunità di presentare anche le novità in campo diagnostico e terapeutico”.