(ANSA) – ROMA, 03 NOV – "Il Pd ha una posizione chiarissima: siamo contrari al terzo mandato. Per noi vale la legge nazionale che prevede il limite a 2 mandati. Possono votare tutte le leggi regionali che vogliono ma il Pd non sosterrà presidenti uscenti per un terzo mandato". Così la leader del Pd, Elly Schlein, rispondendo a una domanda su un eventuale terzo mandato in Campania, ospite di ‘Che tempo che fa’ in onda sul Nove. "Pensa che non avremmo sostenuto con piacere Bonaccini per una terza corsa in Emilia-Romagna o de Caro amatissimo a Bari? Ma non è questo il punto, le regole valgono per tutti e se qualcuno non è abituato perché prima funzionava diversamente, adesso è bene che si abitui al cambiamento perché io sono stata eletta esattamente per fare questo". (ANSA).