Nico Paz realizza un sogno: dà il cambio a Messi nel suo esordio al Mondiale

Nico Paz realizza un sogno: dà il cambio a Messi nel suo esordio ai Mondiali. Dopo la tripletta dello storico campione argentino contro l’Algeria, Nico Paz conquista un momento di gloria e non soltanto per la sua prima partita in una Coppa del Mondo. L’argentino del Como, infatti, ha dato il cambio alla “Pulce”, giocando l’ultimo quarto d’ora.

L’esordio di Nico Paz al Mondiale: “Questo è solo l’inizio”

C’è già chi sogna e parla di passaggio di consegne, ma quel che è certo che si tratta di un momento indimenticabile per il giocatore classe 2004, di proprietà del Real Madrid ma che continua a far emozionare i tifosi lariani.

“Ho sognato questo per tutta la vita e finalmente è arrivato il giorno”, ha scritto Nico Paz sui social. “Il mio debutto ai Mondiali davanti alla mia famiglia, con l’esibizione del miglior giocatore della storia. Non potrei chiedere di più. Questo è solo l’inizio”, ha commentato pubblicando alcuni scatti della sua prima partita del Mondiale 2026, anche insieme a Lionel Messi.

Va peggio al Senegal di Assane Diao, che non ha giocato. Gli africani hanno perso per 3-1 contro la Francia. Stasera, infine, occhi puntati su Martin Baturina: la sua Croazia scende in campo contro l’Inghilterra.