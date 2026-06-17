Giuramento per 14 giovani finanzieri, entrano in servizio tra Como, Ponte Chiasso, Erba e Oria

A Palazzo Terragni, sede del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Como, hanno prestato giuramento alla Repubblica 14 giovani finanzieri provenienti dai corsi di formazione e da poche settimane assegnati ai Reparti della provincia e precisamente al Gruppo Como, al Gruppo Ponte Chiasso, alla Compagnia di Erba e alla Tenenza di Oria. Il Comandante Agostino Brigante, nel suo discorso, ha sottolineato il valore etico, morale e giuridico del loro impegno, rimarcando la responsabilità che comporta il giuramento solenne.