Scontro a Brienno, resta grave la donna ferita. In carcere il conducente dell’altra auto

E’ in carcere al Bassone e sarà interrogato nelle prossime ore il 30enne arrestato dopo l’incidente di Brienno costato la vita al 37enne Francesco Piras. L’uomo, Ayoub Mouhaddab, residente a Solaro, guidava ubriaco e si è schiantato frontalmente contro la vettura della vittima, che dopo l’impatto è finita nel lago. La donna che viaggiava con Piras, 35 anni, è ancora ricoverata in prognosi riservata all’ospedale di Varese.

Mouhaddab è accusato di omicidio stradale aggravato dallo stato di ebbrezza. L’indagine della procura di Como è coordinata dal magistrato Simone Pizzotti. Contestata al 30enne, che era al volante di una Mercedes Classe A anche la guida contromano. L’uomo avrebbe infatti invaso la corsia opposta di marcia mentre percorreva la Regina, andando a colpire la Fiat Panda di Piras. Un violento impatto frontale, dopo il quale l’utilitaria ha sfondato il muretto di protezione della carreggiata, precipitando nel lago.

Il 30enne, che si era allontanato dopo l’incidente, è stato subito rintracciato e fermato dai carabinieri, che lo hanno sottoposto al test dell’etilometro. Aveva un tasso alcolico di 1,78, oltre il triplo del consentito. Dopo l’arresto era piantonato al Sant’Anna, dove era stato trasportato per le ferite e i traumi riportati nell’incidente. E’ stato poi dimesso e trasferito in carcere al Bassone, in attesa dell’interrogatorio di convalida.

Restano gravi le condizioni della compagna di Piras, 35 anni, salvata dai vigili del fuoco dopo che l’auto è precipitata nel lago e trasportata in elicottero all’ospedale di Varese. E’ sedata e la prognosi è riservata, ma è stabile e ci sarebbe un cauto ottimismo.

I carabinieri proseguono nelle indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Sequestrate le auto coinvolte. Il magistrato ha disposto l’autopsia sul corpo di Francesco Piras. L’esame sarà effettuato nei prossimi giorni e solo dopo sarà possibile fissare la data dell’ultimo saluto al 37enne di Centro Valle Intelvi.