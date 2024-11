Asili nido, stop alle nuove iscrizioni tranne che per la struttura di Lora. Nei giorni scorsi l’amministrazione comunale aveva deciso di non aprire la finestra di novembre per consentire alle famiglie di iscrivere i propri bambini al nido per l’anno in corso. La causa: mancanza di personale. “Non è sostenibile l’apertura della seconda sessione di iscrizioni, per il corrente anno formativo 2024/25, in programma per la prima settimana di novembre, per mancanza di disponibilità di posti in relazione al personale in organico”, si legge nei documenti comunali.

Ora come detto la giunta cittadina ha modificato, in parte, il provvedimento. Per il solo asilo nido di Lora le iscrizione saranno aperte a partire dalla giornata di oggi e fino al 10 novembre. La cooperativa che gestisce in concessione la struttura dell’asilo ha comunicato la disponibilità di nove posti.

Intanto nelle scorse ore a criticare duramente la decisione dell’amministrazione cittadina di non aprire le iscrizioni a novembre è stato il Partito Democratico: “Quella che può sembrare una casualità, è in realtà la conseguenza di una serie di azioni intraprese dall’amministrazione – dichiarano le consigliere comunali del Pd Patrizia Lissi ed Eleonora Galli, insieme a Francesco Finizio, segretario del circolo di Como Circoscrizione 1 di Albate – che rispondono a una precisa scelta politica: portare sempre più bambini dal pubblico al privato”.