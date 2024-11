La guardia di finanza ha denunciato un minorenne, fermato alla stazione di Cadorago e trovato in possesso di quasi 10 grammi di hashish. Il ragazzino ha provato a fuggire alla vista dei militari delle fiamme gialle, impegnati in un servizio di controllo in collaborazione con l’unità cinofila antidroga di Ponte Chiasso. Un atteggiamento sospetto che ha fatto subito scattare i controlli.

Segnalato alla prefettura come consumatore un giovane trovato in possesso di due dosi di cocaina. Per lui è scattato il ritiro immediato della patente perché era alla guida dell’auto quando è stato controllato.

Segnalate altre quattro persone, fermate a Cantù e a Olgiate Comasco e trovate in possesso complessivamente di 4 grammi di hashish e 2 spinelli.