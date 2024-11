Una sfida tra due squadre in crisi: entrambe hanno raccolto soltanto un punto nelle ultime quattro partite. Empoli e Como si affrontano oggi alle 18.30 allo stadio Castellani. In contemporanea si disputa Parma-Genoa. L’undicesima giornata di serie A si chiuderà poi con l’incontro Lazio-Cagliari, allo stadio Olimpico alle 20.45.

La squadra di mister Cesc Fabregas affronta la trasferta in Toscana in piena emergenza. A centrocampo mancano gli infortunati Sergi Roberto, Perrone e Baselli. Braunoder è squalificato. Non sono in buone condizioni i due probabili titolari, Mazzitelli ed Hengelhardt. In attacco potrebbe partire titolare Belotti, con Cutrone arretrato alle sue spalle.

La partita è stata affidata all’arbitro internazionale Marco Di Bello di Brindisi. Quest’anno il fischietto pugliese ha già diretto Cagliari-Como, terminata 1-1. Nella scorsa stagione Di Bello ha invece fischiato in Cittadella-Como (0-3) e Catanzaro-Como (1-2) con rete dei calabresi al 95′ annullata con il supporto del Var.

Di questa partita e di tutta la serie A si parlerà domani sera su Etv nel programma “Il barbiere” in onda dalle 20.05.