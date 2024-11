Lavori e chiusura notturna sulla Autostrada A9 Lainate-Como-Chiasso. per consentire lavori di pavimentazione, nelle due notti di giovedì 7 e venerdì 8 novembre, con orario 21-5 non sarà accessibile, per chi proviene da Lainate, il ramo di allacciamento sulla A36 Pedemontana Lombarda.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari.

Verso Lentate sul Seveso, anticipare l’uscita allo svincolo di Turate, al chilometro 19 della A9 e percorrere la viabilità ordinaria nei Comuni di Rovello Porro- Rovellasca-Lazzate in direzione Lazzate, per poi entrare sulla A36 Pedemontana Lombarda allo svincolo di Lazzate, verso Lentate sul Seveso.

Verso allacciamento A8, anticipare l’uscita allo svincolo di Saronno, al chilometro 15,7, o allo svincolo di Turate (19), percorrere la viabilità ordinaria nei Comuni di Gerenzano-Cislago-Mozzate, per poi entrare sulla A36 Pedemontana Lombarda allo svincolo di Mozzate, in direzione allacciamento A8/A36.