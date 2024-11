Intervento nel pomeriggio di ieri del Soccorso alpino (Stazione Lario Occidentale-Ceresio, XIX Delegazione Lariana), per due persone che avevano perso l’orientamento nei pressi dell’Alpe Bovisio, in Valle Intelvi, non lontano dal confine con la Svizzera. Dopo la richiesta di soccorso, è stato possibile risalire alle coordinate e localizzare velocemente la zona in cui si trovavano. Una squadra territoriale di tecnici del Cnsas-Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico è riuscita a raggiungere i due escursionisti prima che diventasse buio e a portarli fuori dal bosco in sicurezza. Le due persone sono infine state accompagnate dove avevano lasciato l’auto.