Ciclista 60enne ferita gravemente. L’incidente oggi, poco prima delle 10.30 in territorio di Breggia, in Canton Ticino. Una 60enne svizzera residente in zona è caduta rovinosamente a terra sulla strada cantonale, in direzione di Morbio Superiore. Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia comunale di Chiasso, nonché i soccorritori del Servizio autoambulanza mendrisiotto (Sam) e della Rega, che dopo aver prestato le prime cure alla donna l’hanno trasportata in elicottero all’ospedale. In base alle prime valutazioni, la 60enne ha riportato gravi ferite. Per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi del caso, la strada interessata dall’incidente è stata temporaneamente chiusa al traffico.