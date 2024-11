Esercitazione per i tecnici del soccorso alpino alla funivia Argegno Pigra, tra gli impianti a fune più ripidi in Italia e in Europa. Simula l’evacuazione dell’impianto per una situazione di emergenza. L’esercitazione è stata possibile grazie alla collaborazione di Atm – Azienda Trasporti Milanesi, gestore dell’impianto e del Comune di Pigra.

Erano presenti venti tecnici e due istruttori del soccorso alpino, il personale di Atm e il sindaco di Pigra. Durante la formazione è stato possibile approfondire la parte teorica e quella relativa ai materiali e all’impianto.

I tecnici hanno testato i vari metodi di evacuazione e tutte le squadre si sono alternate nei diversi passaggi, dalla calata in linea sulla funivia fino alle fasi conclusive.