L’assessore allo Sviluppo economico di Regione Lombardia Guido Guidesi, in visita per la prima volta a ComoNext a Lomazzo, dove ha incontrato -alla presenza del Prefetto di Como, Corrado Conforto Galli-, il presidente dell’hub tecnologico Enrico Lironi.

Durante l’incontro è stata evidenziata la capacità del polo dell’innovazione comasco di conettersi con realtà esistenti.

Start up e connessione con il territorio

“Questo è un posto che ci permette di connetterci con i know how di cui disponiamo, per cui per noi è un esempio”, commenta l’assessore Guido Guidesi, poco dopo la stretta di mano con Enrico Lironi, presidente di ComoNext che commenta: “Siamo contenti di potere rappresentare la storia di questo polo ma anche le attività che svolgiamo a beneficio non solo delle nostre aziende interne, che sono come noto più di 100, ma anche del trasferimento tecnologico che facciamo sulle aziende esterne nella nostra provincia e non solo, dell’intera regione”, conclude Lironi

Guidesi: “È il segreto della Lombardia”

Un vero e proprio asso nella manica per Guidesi: “È il segreto della Lombardia, quello di anticipare i tempi, e i tempi si anticipano grazie anche a strutture come queste, che fanno dell’innovazione il segreto e le vittorie che soprattutto incrociano la capacità di creare innovazione con le aziende già esistenti e non solo con le start up che vengono qua incubate e accelerate”.