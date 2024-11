Oltre 30mila visitatori in 5 giorni: bilancio positivo per la 51^ edizione della Mostra Artigianato, a Lariofiere di Erba. Il salone che celebra il saper fare delle imprese italiane, chiude con un ottimo successo di pubblico. Un “evento che -spiega Fabio Dadati, presidente della Fondazione Lariofiere- ancora una volta ha saputo raccontare la bellezza e l’unicità dell’artigianato italiano”. Un risultato ottenuto grazie al lavoro in stretta collaborazione con Confartigianato Imprese Como e Lecco con il sostegno della Camera di Commercio Como-Lecco, con il quale gli organizzatori hanno potuto dimostrare che l’artigianato non è solo una tradizione da preservare ma è un settore vivo, dinamico e ricco di opportunità per le nuove generazioni.

“Una scommessa vinta”

In questa edizione sono state introdotte tematiche inedite come quella del legame tra artigianato e arte. “Una scommessa vinta come dimostrano i numeri dell’affluenza registrata nei cinque giorni di apertura al pubblico” sottolinea Roberto Galli, presidente di Confartigianato Imprese Como, che raccoglie anche la soddisfazione degli espositori arrivati da tutta Italia.

Assegnato il Premio Qualità Mauro Cazzaniga

Nell’ultima giornata di apertura, come da tradizione, è stato conferito il Premio Qualità Mauro Cazzaniga, riservato alle aziende del comparto legno arredo che si distinguono per l’artigianalità e il pregio delle produzioni realizzate ed esposte alla Mostra. Un riconoscimento molto sentito che per questa edizione è stato assegnato all’azienda Tecno System di Canzo.