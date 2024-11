La pallacanestro Cantù è pronta a tornare in campo nel turno infrasettimanale del campionato di Serie A2. Domani – mercoledì 6 novembre – i brianzoli affronteranno Avellino. La striscia positiva della squadra canturina – sei vittorie consecutive – si è interrotta a Cividale

La squadra allenata da coach Ciotti è attualmente tredicesima in classifica, con un record di 3 vittorie e 4 sconfitte. “Avellino è una squadra che, dopo la promozione della scorsa stagione, ha mantenuto un nucleo di giocatori importante e un allenatore che ha fatto molto bene – ha detto il coach della pallacanestro Cantù Nicola Brienza – Per questo motivo dovremo stare attenti dal punto di vista difensivo, e anche a un giocatore che in questa categoria può essere determinante e che ha sta facendo fin qui molto bene come Mussini. Tra gli altri poi c’è un giocatore che conosco bene come Riccardo Chinellato, che sarà un piacere ritrovare dopo il percorso che ha fatto nelle nostre giovanili ed è stato molto bravo a ritagliarsi un ruolo importante in questo gruppo”. Poi coach Brienza conclude: “Noi veniamo dalla sconfitta di Cividale, ma abbiamo tanta voglia di ripartire con il piede giusto davanti ai nostri tifosi. Ci sono tutti gli ingredienti perché sia una bella partita e contiamo sull’aiuto del nostro pubblico per ripartire di slancio nel nostro percorso”.

Appuntamento domani sul parquet casalingo di Desio alle 20:30.