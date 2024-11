Al via la mostra “Il Mio Purgatorio – Dante Profeta di Speranza”. Dopo il successo dell’edizione 2023 della mostra “Il Mio Inferno”, che ha registrato oltre 5.000 visitatori, l’esposizione si arricchisce di una sezione dedicata proprio al Purgatorio.

La presentazione si terrà il 7 novembre alle ore 21 presso la Basilica Cattedrale di Como. La serata vedrà la partecipazione di Franco Nembrini, docente e grande divulgatore della Divina Commedia, che sarà relatore dell’evento. La presentazione sarà moderata dalla giornalista Enrica Lattanzi. La mostra, aperta al pubblico dall’11 al 24 novembre presso San Pietro in Atrio, è realizzata attraverso le illustrazioni di Gabriele Dell’Otto e i commenti di Franco Nembrini. Il percorso alla scoperta del sommo poeta si rivela così intenso e coinvolgente, un’opportunità unica per i visitatori di immergersi nel viaggio dantesco alla ricerca di un significato profondo per la vita.

Franco Nembrini condurrà i partecipanti attraverso un percorso ricco di riflessioni, dimostrando che il messaggio di Dante è attuale e senza tempo, capace di arrivare al cuore di giovani e adulti. “Dante profeta di speranza”, per Nembrini, “non vuole essere l’ennesima mostra dotta o divulgativa su Dante”. Al contrario, ha precisato, Quando l’abbiamo immaginata avevamo ben chiaro lo scopo: fare in modo che i giovani si accostassero con passione alla lettura della Divina Commedia, trovando in essa un contributo fondamentale alla loro crescita umana e spirituale”.