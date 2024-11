Le case popolari di Mariano Comense ospiteranno un centro specializzato nel sostegno delle donne vittime di violenza. Dopo la proposta dell’assessore alla Casa e Housing sociale, Paolo Franco, la Giunta regionale ha dato il via libera al programma del Comune per riqualificare un alloggio libero. Alla struttura sarà data una nuova vita, diventando sede di un’associazione del territorio che opera per la prevenzione e il contrasto alla violenza di genere.

La comunità può così usufruire di nuovi servizi. A dirlo è l’assessore Franco, secondo cui “il progetto va nella direzione auspicata da Regione, ovvero quella di favorire il cosiddetto mix abitativo”. L’obiettivo – ha spiegato Franco – “è rendere più eterogeneo il tessuto sociale dei quartieri popolari”. Il nuovo centro specializzato nel sostegno delle donne vittime di violenza rappresenta così “un punto di riferimento importante per i cittadini”. Iniziative come quella di Mariano Comense, prosegue l’assessore, contribuiscono a “ridefinire il concetto di edilizia residenziale pubblica, prestando grande attenzione agli aspetti sociali” al fine di “migliorare la qualità della vita della comunità”.

I proventi derivanti dalla “valorizzazione” dell’alloggio, per 12 anni, sono stimati in circa 23.000 euro che saranno reinvestiti nella manutenzione ordinaria di altri appartamenti popolari di proprietà del Comune.